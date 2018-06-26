Land Rover Defender Джеймса Бонда продадут на аукционе

Выставленный на торги внедорожник является одним из десяти экземпляров, которые были созданы компанией. В основном эти Land Rover Defender использовались в рекламных кампаниях, но один из них принимал участие в фильме Spectre.

Инициатором аукциона стала компания Bonhams. За эксклюзивную машину планируют выручить от 220 000 фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что выставленный на торги автомобиль будет продаваться со всеми повреждениями на кузове, которые он получил во время выполнения трюков на съёмочной площадке.

В основе спецверсии Land Rover Defender лежит Defender со 110 кузовом. Его оснастили специальным каркасом безопасности, большими 37-дюймовыми колёсами и модернизированным мотором.