Кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7‍ уже приехали в Россию

Компания Chery решила организовать в России пробег своих кроссоверов и среди них есть две модели, которые в 2018 году должны появится в нашей стране.

В пробеге приняли участие кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4 и Tiggo 7, а на них зарубежные футбольные болельщики побывали в Москве и Санкт-Петербурге.

Центральный офис марки для лояльных клиентов из Туниса, Саудовской Аравии, Колумбии, Эквадора, Перу и Ирана для поездки в РФ выделила кроссоверы.

Среди них Tiggo 7 и Tiggo 4, которые официально пока не продаются в нашей стране. Chery Tiggo 4 должен поступить в продажу осенью, Tiggo 7 ближе к концу года или в начале 2019 года.

Характеристики российских версий Tiggo 4 и Tiggo 7 пока не раскрывают. В Китае первый предлагается под другим именем Tiggо 5x и там его комплектуют 1,5 и 2,0-литровыми моторами.

Первый турбодвигатель выдает 147 л.с., второй «атмосферник» с 122-сильной отдачей. Такие же ДВС устанавливают и в Tiggo 7.