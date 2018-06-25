Компания Volkswagen представит 17 моделей за шесть лет

Немецкий автопроизводитель намерен представить множество новых и обновленный моделей. В частности, до 2024 года производитель под своим брендом выпустит 17 новинок.

В числе новинок в том числе и представленный весной Touareg следующего поколения. Также в ближайшее время будут представлены «заряженные» варианты T-Roc R и Arteon R.

Скоро дебютирует и обновленная версия Passat. Еще в этом году компания покажет купеобразную версию кроссовера Tiguan Coupe, причем в этот автомобиль будут устанавливать силовые агрегаты с отдачей более 200 лошадиных сил.

Представит компания и компактный кроссовер T-Cross, в основе которого расположится платформа от хэтчбека Polo. В начале следующего года будет дебютировать новое поколение хэтчбека Golf, а позже представят и электрический I.D. hatchback.

Линейка электрокаров после дебюта последнего пополнится еще четырьмя моделями. Еще Volkswagen представит фургон Volkswagen T7, спортивный универсал Arteon Shooting Brake и новые версии восьмого поколения Golf, а именно Variant, GTI и R.