Для тех, кто хочет купить гироборд в Киеве

Если возникло желание купить гироборды в Киеве, стоит прочитать эту статью. На улицах и в парках всё чаще можно увидеть радостную молодёжь, лихо разъезжающую на гироскутерах. Эти красочные и футуристические доски с двумя колёсами были изобретены американцами в начале 2010 года, но в широкой продаже появились только в 2014 году. Серийно их строят в Корее и Китае. Сегодня они популярны во всех странах мира.

Основы конструкции

Конструктивно гироборд довольно прост. Он представляет собой красочную платформу для ног, по бокам которой расположены два колеса. Состоит он из таких комплектующих:

• корпус;

• два колеса;

• два электродвигателя;

• датчики гироскопические;

• блок управления;

• аккумулятор;

• акустическая система и иллюминация, если предусмотрено комплектацией.

Этот Интернет магазин гиробордов предлагает изделия для всех возрастных категорий людей, но весом не более 130 кг. Конечная цена гироскутеров напрямую зависит от комплектации, размера колёс и максимального веса пользователя.

Причины купить

Главной причиной купить гироборды в Киеве является то, что они позволяют весело провести активный отдых и получить массу положительных эмоций от езды. На них можно быстро добраться в нужное место, ведь их максимальная скорость 16 км/ч. Рыночная цена гироскутеров настолько доступна, что даёт возможность без особого труда выделить нужную сумму для их покупки. Пользуясь услугами этого Интернет магазина гиробордов, клиент становится владельцем качественного изделия от ведущих производителей.

Принцип езды и управления

Принцип езды на гироскутере заключается в гармоничном переносе веса человека. Для езды вперёд достаточно немного согнуть ноги в коленях и носками надавить на доску. Гироскопические датчики чутко реагируют на перемещение веса и дают соответствующую команду. В результате тело само регулирует набор скорости, торможение или поворот. Чтобы повернуть, достаточно перенести вес на ту или иную ногу. Чем более интенсивно это делать, тем энергичней будет поворот.

Гироборды комплектуются колёсами различного размера. В этом Интернет магазине сигвеиев можно выбрать устройства с колёсами диаметром 6,5 дюймов, но они предназначены для езды по идеальной поверхности. Если придётся ездить по неровностям, лучше выбрать 10 дюймовые колёса. Колеса диаметром 8 дюймов лучше выбирать новичкам.

Если принято решение купить гироскутер в Киеве, здесь это можно сделать легко и быстро. На сайте имеется подробная информация обо всех изделиях. Очевидно то, что цена гироскутеров в этом магазине очень демократичная. Выбрав изделие, необходимо заполнить несложную форму заказа и оплатить его. По Киеву товар доставляется курьером, по Украине посылками по почте, а также предусмотрен самовывоз.