В РФ назвали самые популярные сегменты автомобилей по итогам мая

В прошлом месяце объём продаж новых легковых автомобилей составил 137,2 тыс. единиц, что на 17,8%. Как сообщается, рост продаж автомобилей наблюдался во всех без исключения сегментах.

Больше всего на российском рынке продавались автомобили сегмента SUV, доля которых составила 42,8% от общих продаж.

В количественном выражении показатель составил 58,8 тыс. единиц, что на 26% больше. Лидерами тут являются Hyundai Creta (5 759 ед.; +37%), Renault Duster (3 521 ед.; +1,9%) и KIA Sportage (3 018 ед.; +33,7%). Вторым самым популярным сегментом стал В-сегмент – 52,2 тыс. штук, что на 9,8% больше.

Доля сегмента составляет 38,1%, а лидерами в нем по итогам прошлого месяца стали KIA Rio (8 857 ед.; +9,6%), LADA – Granta (8 486 ед.; +15,9%) и Vesta (7 673 ед.; +17%). Третий самый популярный сегмент – С, на долю которого приходится 6,7% или 9,1 тыс. проданных авто.

Лидерство тут оказалось за Skoda Octavia, KIA Ceed и Nissan Almera. Доля продаж автомобилей D-сегмента в мае составила пять процентов, а доля остальных сегментов оказалась меньше этого показателя.