Эксперты: Электрокары Tesla менее экологичны, чем авто на бензине‍

Компания Engaged Tracking решила проверить насколько электромобили «чище», чем традиционные машины, а для этого они на тесты взяли Tesla Model S и хетчбэк BMW i3.

По результатам тестов специалисты британской компании заявили, что электрокар Model S за год эксплуатации выделяет 1,5 тонны парниковых газов, которые такие же вредны для атмосферы Земли, как и выхлопные газы от машин с традиционным двигателем.

Как сообщают эксперты Engaged Tracking, в среднем в Великобритании бензиновый или дизельный мотор выделят 1,5 тонны CO2 в год, а исходя их этого Tesla Model S по вредности не уступает обычным автомобилям.

Хетчбэк BMW i3 выделяет парниковых газов немного меньше, чем американский седан — 1,3 тонны.