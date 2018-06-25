Koenigsegg показала первый тизер нового гиперкара

В компании Koenigsegg анонсировали новую модель гиперкара, которая по предварительным данным, станет заменой Agera RS.

Анонс новинки сопровождался публикацией тизерного изображения, судя по которому автомобиль будет отличаться от уже существующих Agera RS и Regera.

У новой модели будет иная задняя часть и другое антикрыло. Предполагается, что премьера преемника Agera RS состоится в рамках Женевского автосалона, который состоится в марте следующего года. Напомним, что Agera RS уже сняли производства.

Этот автомобиль был представлен в 2015 году и был выпущен в количестве 25 штук. Под капотом Agera RS устанавливали восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,0 литров, который получил две турбины и выдает 1360 л.с. мощности при 1370 Нм крутящего момента.