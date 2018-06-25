В компании Koenigsegg анонсировали новую модель гиперкара, которая по предварительным данным, станет заменой Agera RS.
Koenigsegg показала первый тизер нового гиперкара
25.06.2018 15:55
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Анонс новинки сопровождался публикацией тизерного изображения, судя по которому автомобиль будет отличаться от уже существующих Agera RS и Regera.
У новой модели будет иная задняя часть и другое антикрыло. Предполагается, что премьера преемника Agera RS состоится в рамках Женевского автосалона, который состоится в марте следующего года. Напомним, что Agera RS уже сняли производства.
Этот автомобиль был представлен в 2015 году и был выпущен в количестве 25 штук. Под капотом Agera RS устанавливали восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,0 литров, который получил две турбины и выдает 1360 л.с. мощности при 1370 Нм крутящего момента.
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