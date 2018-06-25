Гоночный электрокар Volkswagen I.D. R установил рекорд Пайкс-Пика

Управлял гоночным электрокаром Ромен Дюма. Время, за которое машина проехала трассу Пайкс-Пика, составило 7 минут 57,148 секунд.

Этот результат оказался лучше, чем предыдущий рекорд, установленный Себастьяном Леба в 2012 году. Тогда рекорд был установлен на автомобиле Peugeot 208.

Помимо этого Volkswagen I.D. R показал лучшее время среди автомобилей с электрической силовой установкой.

Стоит отметить, что Volkswagen I.D. R создавался в единственном экземпляре. Его длина составляет 5,2 метра, а ширина – 2,35 метра.

Расстояние между осями составляет 2,85 метра. Силовая установка гоночного электрокара состоит из двух электромотором, а суммарная отдача – 680 лошадиных сил при 650 Нм крутящего момента.

Вес автомобиля – 1 100 кг, а разгон до первой сотни осуществляется за 2,25 секунды.

