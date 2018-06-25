Чешский автопроизводитель намерен выпустить новый кроссовер, который называют будущим конкурентом кроссоверу Hyundai Creta.
Компания Skoda выпустит конкурента кроссовера Hyundai Creta
25.06.2018 08:13
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Как стало известно, Skoda выпустит конкурента кроссовера Hyundai Creta уже в 2020 году. По сути новинкой станет серийное продолжение концепта Vision X, представленного весной этого года.
Новый кроссовер будет конкурентом не только Hyundai Creta, но и таким моделям как Renault Duster и Nissan Kicks.
Автомобиль планируется продавать на индийском, бразильском и российском рынках. Моторная гамма автомобиля будет представлена бензиновыми и дизельными силовыми установками.
Возможно у модели будет и полностью электрическая версия, однако она выйдет немного позднее.
Новый компактный кроссовер Skoda Vision X представлен официально
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