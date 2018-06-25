Компания Skoda выпустит конкурента кроссовера Hyundai Creta

Как стало известно, Skoda выпустит конкурента кроссовера Hyundai Creta уже в 2020 году. По сути новинкой станет серийное продолжение концепта Vision X, представленного весной этого года.

Новый кроссовер будет конкурентом не только Hyundai Creta, но и таким моделям как Renault Duster и Nissan Kicks.

Автомобиль планируется продавать на индийском, бразильском и российском рынках. Моторная гамма автомобиля будет представлена бензиновыми и дизельными силовыми установками.

Возможно у модели будет и полностью электрическая версия, однако она выйдет немного позднее.