Стали известны сроки выхода кроссовера Geely Emgrand Cross в РФ

Китайская компания Geely в России намерена расширить свой модельный ряд и новой моделью, которая появится в нашей стране станет позиционируемый как молодежный кроссовер Geely Emgrand Cross.

По данным СМИ, городской кроссовер поступит в продажу уже в сентябре. В модельной линейке автомобиль расположится между обычным кроссовером и хэтчбеком.

Geely Emgrand Cross оснащен 1,3-литровым двигателем, мощность которого составляет 133 лошадиных силы. В паре с двигателем работает шестискоростная механика или автомат.

Последние будут передавать крутящий момент только на переднюю ось. Габариты модели составляют: 4 440/1833/1560 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. Предварительная цена Geely Emgrand Cross составит около 800 тысяч рублей минимум.