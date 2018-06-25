Эксперты рассказали, как правильно преодолевать спуски с горы

Мнение, что нужно спускаться с горы на передаче и еще при этом ускорятся считается ошибочным, и специалисты советуют поступать иначе.

Автовладельцы зачастую при спуске с горы оставляют включенную передачу и при этом еще нажимают педаль акселератора.

После того как машина начинает терять инерцию водитель переключается на нейтральную передачу таким образом экономя топливо.

Специалисты советуют поступать по-другому, ведь чтобы экономить топливо лучше спустится с горы на нейтрале, тем самым дать отдохнуть мотору и добраться до следующего подъёма исключительно за счет инерции автомобиля.

Также стоит учесть, что иногда перед подъёмом в гору установлены знаки ограничения скорости и запрет на обгон.

Таким образом, заданное ускорение с горы может оказаться неэффективным и перед подъёмом нужно будет притормаживать, за счет чего ускорение на спуске для экономии топлива на подъёме может стать нецелесообразным.