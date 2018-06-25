Подразделение немецкой компании Mercedes-Benz — All Stars Classic сообщило, что они продают реплику самого первого в мире автомобиля.
Mercedes-Benz выставила на продажу реплику первого в мире автомобиля
25.06.2018 00:45
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Подразделение компании All Stars Classic занимается классическими автомобилями и теперь они выставили на продажу реплику Benz Patent Motorwagen.
В период с 2001 по 2002 год специалисты компании создали несколько реплик первого в мире автомобиля Benz Patent Motorwagen.
Эти копии создавались как участники различных шоу и выставок. Выставленный на продажу экземпляр полностью рабочий и был создан в 2002 году.
В движение этот автомобиль приводится четырёхтактным двигателем объёмом 954 кубических сантиметров.
Мощность двигателя составляет 0,75 лошадиных сил, а максимальная скорость Benz Patent Motorwagen Replika составляет 16 км/ч. О стоимости такой реплики не сообщается, а узнать цену сможет только потенциальный покупатель.
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