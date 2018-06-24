В компании Subaru анонсировали скорые продажи нового гибридного кроссовера Subaru Crosstrek на американском рынке.
Новый гибридный Subaru Crosstrek 2019 получил ценник в 23 000 долларов
24.06.2018 17:28
184 0
Накануне продаж, которые стартуют в ближайшее время, компания объявила начальную стоимость модели.
Согласно опубликованной информации, кроссовер с гибридной установкой, который позиционируется как модель 2019 года, получил ценник 23 тысячи долларов.
Гибридная установка автомобиля будет представлена двухлитровым бензиновым агрегатом мощностью 152 л.с.
В списке начальной комплектации предложат мультимедийную систему с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, систему доступа в салон без ключа, адаптивный круиз-контроль, а также система слежения за полосой и многое другое.
Комментарииcomments powered by HyperComments