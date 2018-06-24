Новый гибридный Subaru Crosstrek 2019 получил ценник в 23 000 долларов‍

В компании Subaru анонсировали скорые продажи нового гибридного кроссовера Subaru Crosstrek на американском рынке.

Накануне продаж, которые стартуют в ближайшее время, компания объявила начальную стоимость модели.

Согласно опубликованной информации, кроссовер с гибридной установкой, который позиционируется как модель 2019 года, получил ценник 23 тысячи долларов.

Гибридная установка автомобиля будет представлена двухлитровым бензиновым агрегатом мощностью 152 л.с.

В списке начальной комплектации предложат мультимедийную систему с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, систему доступа в салон без ключа, адаптивный круиз-контроль, а также система слежения за полосой и многое другое.