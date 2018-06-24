Как известно, сейчас популярность кроссоверов и внедорожников растет, причем в зависимости от рынка популярны компактные, среднеразмерные или полноразмерные модели.

При этом сегодня эксперты решили обратить внимание на компактные кроссоверы, которые на сегодняшний день будут лучшим выбором.

При составлении данного рейтинга учитывались такие факторы как цена, надежность кроссовера, а также его качество и популярность на рынке. Учитывая все эти факторы эксперты составили ТОП-5 лучших компактных кроссоверов 2018 года, который возглавил Honda HR-V.

На российском рынке модель не представлена, но на других рынках автомобиль имеет немало положительных отзывов, а также ценник в 22 тысячи долларов минимум. В движение этот автомобиль приводится 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л.с.

На второй строчке рейтинга оказался Mini Cooper Countryman, правда его стоимость составляет два миллиона рублей минимум в России, но эту модель назвали удобной и надежной, как для своего класса.

В тройку лидеров вошел Jeep Renegade, предлагаемый за 1,2 миллиона рублей и отличающийся классическим стилем и достаточно высокой проходимостью.

Четвертое место оказалось за кроссовером Mitsubishi ASX. В России эта модель доступна для покупки по цене от 850 тысяч рублей, тогда как в максимальной комплектации ценник составляет 1,7 млн рублей.

Замыкает пятерку лучших компактных кроссоверов 2018 года немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLA с ценником от 2 млн рублей.