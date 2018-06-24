Составлен ТОП-10 регионов-лидеров РФ по доходам от продаж новых авто

Рейтинг регионов лидеров по доходам от продаж новых автомобилей был назван аналитиками на основании продаж на российском рынке за первые пять месяцев текущего года.

Так, агентство «Автостат» сообщает, что в этом году россияне потратили на покупку новых авто 852,8 млрд рублей. Из этого показателя треть пришлась на доход от продаж новых авто в Москве.

Показатель выручки составили 177,8 миллиардов рублей. На втором месте среди лидеров-регионов оказалось Подмосковье, где новых машин было реализовано на сумму 77,5 млрд рублей.

Третий показатель у Санкт-Петербурга, где автомобильные компании продали автомобилей на 69,8 млрд рублей.

Лидером среди нестоличных регионов по доходам от продаж новых авто стал Краснодарский край с показателем 32,7 миллиарда рублей.

Немного от этого региона отстает Татарстан – 32,6 миллиарда рублей. Далее в рейтинге ТОП-10 регионов-лидеров РФ по доходам от продаж новых авто оказались: