Эксперты составили ТОП-5 лучших моделей Audi на вторичном рынке

В России вторичный рынок автомобилей очень богатый, ведь на нем есть огромное количество предложений, среди которых часто можно встретить культовые автомобили, которые запомнились своей надёжностью и невысокой ценой обслуживания.

Среди таких смело можно назвать машины марки Audi. Авто этой немецкой компании относятся к премиальным и порой в них можно встретить то, чего нет в современных автомобилях бюджетного класса.

Как считают эксперты, лучшими моделями Audi на вторичном рынке можно назвать Audi A4 в кузове В5, который сменил в свое время Audi 80. При выборе данной модели советуют обратить внимание на 1,8-литровый мотор мощностью 125 л.с.

Также есть смысл присмотреться к Audi A6 в кузове С5. Эта модель обладает высоким комфортом и надежностью.

Еще на вторичном рынке часто можно встретить Audi Q5, тут лучше выбирать кроссовер с 3,2-литровым бензиновым ДВС.

Но самыми неприхотливыми в наше время автомобилями немецкой марки считаются Audi 80 и Audi 100, но как сообщает «Версия Инфо», сейчас найти данные модели очень сложно, но при желании можно.