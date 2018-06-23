Реставрация автомобилей
Компания «Антикварные автомобили» предлагает услуги по реставрации ретро автомобилей. Некоторые машины, которые были выпущены больше 30 лет назад, представляют большую историческую ценность. Они имеют уникальный дизайн и часто украшают собой частные коллекции. Со временем составляющие автомобиля приходят в негодность, из-за чего он теряет внешний вид и функциональные возможности.
Чтобы этого избежать, нужно делать реставрацию Ремонтные работы нужно поручать профессионалам, которые понимают особенности старых автомобилей. Мы проводим реставрацию поэтапно:
- Снятие краски, разборка авто и осмотр деталей.
- Ремонт или замена кузовной части.
- Ремонт шасси машины.
- Покраска автомобиля.
- Ремонт всех систем.
- Реставрация двигателя и КПП.
- Хромирование деталей.
- Реставрация салона машины.
- Изготовление и установка деревянных составляющих.
- Замена или ремонт электрических проводов.
- Изготовление недостающих деталей.
- Реставрация мягкой крыши и откидного механизма.
- Контрольные испытания.
Мы сотрудничаем с инженерами, работавшими в военной промышленности, и НИИ, специализирующихся на автомобильной сфере. Благодаря этому, на любом этапе реставрации выполняются подробные расчеты. Для изготовления или ремонта кузовных частей используются оригинальные металлы. Алюминиевые детали свариваются с помощью аргона.
Детали из стеклопластика восстанавливаются или, если они не подлежат ремонту, заменяются. Мы закупаем оригинальные комплектующие или заказываем их изготовление. Если в авто присутствуют деревянные детали, мы производим их аналоги из идентичных сортов дерева.
Очистка от краски проводится с использованием специальных инструментов, химических средств или абразивов. Для окраски автомобиль помещается в камеру с фильтрацией подачи воздуха. Условия покраски практически идентичны заводским, и кузов после нее выглядит как новый. Окрашиваются и внутренние части автомобиля. Используемый нами состав предотвращает появление коррозии в течение 10 лет.
Ремонт узлов предполагает приведение всех систем автомобиля в надлежащий вид. Мы восстанавливаем тормозную, топливную и охладительную систему, подвеску, амортизаторы, рулевое управление, проводим настройку карбюратора. При реставрации двигателя заменяются все изношенные мелкие детали: поршни, кольца, подшипники, седла и прочие. Двигатель модифицируется для работы с современным топливом.
В результате этих операций, Вы получите полностью восстановленный ретро-автомобиль. Поездки на нем станут приятнее, благодаря обновленным техническим узлам – улучшится маневренность и работа тормозной системы, а само движение будет более мягким. Внешним видом машина будет радовать глаз, благодаря качественной покраске и новым деталям. При этом, все особенности ретро-стиля будут сохранены.
Преимущества нашей компании:
- Опытные работники;
- Техническое оснащение, позволяющее проводить качественную реставрацию;
- Сотрудничество с НИИ, поставщиками и производителями деталей.
Перед сдачей машины клиенту, мы испытываем все ее узлы. Автомобиль, отреставрированный у нас, будет на протяжении многих лет сохранять отличный внешний вид и функциональность.