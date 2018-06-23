Реставрация автомобилей

Компания «Антикварные автомобили» предлагает услуги по реставрации ретро автомобилей. Некоторые машины, которые были выпущены больше 30 лет назад, представляют большую историческую ценность. Они имеют уникальный дизайн и часто украшают собой частные коллекции. Со временем составляющие автомобиля приходят в негодность, из-за чего он теряет внешний вид и функциональные возможности.

Чтобы этого избежать, нужно делать реставрацию Ремонтные работы нужно поручать профессионалам, которые понимают особенности старых автомобилей. Мы проводим реставрацию поэтапно:

Снятие краски, разборка авто и осмотр деталей. Ремонт или замена кузовной части. Ремонт шасси машины. Покраска автомобиля. Ремонт всех систем. Реставрация двигателя и КПП. Хромирование деталей. Реставрация салона машины. Изготовление и установка деревянных составляющих. Замена или ремонт электрических проводов. Изготовление недостающих деталей. Реставрация мягкой крыши и откидного механизма. Контрольные испытания.

Мы сотрудничаем с инженерами, работавшими в военной промышленности, и НИИ, специализирующихся на автомобильной сфере. Благодаря этому, на любом этапе реставрации выполняются подробные расчеты. Для изготовления или ремонта кузовных частей используются оригинальные металлы. Алюминиевые детали свариваются с помощью аргона.

Детали из стеклопластика восстанавливаются или, если они не подлежат ремонту, заменяются. Мы закупаем оригинальные комплектующие или заказываем их изготовление. Если в авто присутствуют деревянные детали, мы производим их аналоги из идентичных сортов дерева.

Очистка от краски проводится с использованием специальных инструментов, химических средств или абразивов. Для окраски автомобиль помещается в камеру с фильтрацией подачи воздуха. Условия покраски практически идентичны заводским, и кузов после нее выглядит как новый. Окрашиваются и внутренние части автомобиля. Используемый нами состав предотвращает появление коррозии в течение 10 лет.

Ремонт узлов предполагает приведение всех систем автомобиля в надлежащий вид. Мы восстанавливаем тормозную, топливную и охладительную систему, подвеску, амортизаторы, рулевое управление, проводим настройку карбюратора. При реставрации двигателя заменяются все изношенные мелкие детали: поршни, кольца, подшипники, седла и прочие. Двигатель модифицируется для работы с современным топливом.

В результате этих операций, Вы получите полностью восстановленный ретро-автомобиль. Поездки на нем станут приятнее, благодаря обновленным техническим узлам – улучшится маневренность и работа тормозной системы, а само движение будет более мягким. Внешним видом машина будет радовать глаз, благодаря качественной покраске и новым деталям. При этом, все особенности ретро-стиля будут сохранены.

Преимущества нашей компании:

Опытные работники;

Техническое оснащение, позволяющее проводить качественную реставрацию;

Сотрудничество с НИИ, поставщиками и производителями деталей.

Перед сдачей машины клиенту, мы испытываем все ее узлы. Автомобиль, отреставрированный у нас, будет на протяжении многих лет сохранять отличный внешний вид и функциональность.