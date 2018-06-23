Автолюбитель из США решил поэкспериментировать и создать новый автомобиль из двух моделей. Так, американец решил скрестить легендарный Volkswagen Beetle и хэтчбек Subaru GL.
Умелец из США создал автомобиль из Volkswagen Beetle с Subaru GL
23.06.2018 15:15
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Фотография с необычным автомобилем появилась в социальных сетях, но к сожалению подробностей этого проекта не приводят.
При этом машина, созданная из двух старых автомобилей, оказалась необычной.
Остается только вопрос, в какой части автомобиля установлен двигатель, ведь у хэтчбека Subaru GL мотор располагается в передней части, а у легендарного «Жука» сзади.
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