Названа дата старта продаж и цены первого седана Lynk & Co 03

Как стало известно, седан Lynk & Co 03 поступит в продажу в сентябре этого года, а предлагаться модель будет по цене от 120-160 тыс. юаней или $18 500 – 24 500.

По некоторым данным первый для бренда Lynk & Co седан, будет предлагаться не только на китайском, но и возможно выйдет на европейский рынок.

Длина седана составит 4639 мм, а ширина и высота будет 1840 и 1460 мм. Расстояние между осями составит 2 730 мм. Дизайн седана выполнен в фирменной стилистике автомобилей Lynk & Co 01.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым турбированным агрегатом с отдачей 154 л.с. Также в линейке двигателей будет и гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от обычной розетки. Мощность установки составит 178 л.с.