Кроссовер Baojun 530 будет выпущен под брендом MG‍

Популярный кроссовер от бренда принадлежащего китайскому концерну SAIC выйдет на новый рынок, где его будут предлагать под другим брендом.

На китайском рынке кроссовер Baojun 530 является очень популярной моделью марки и каждый месяц он устанавливает новые рекорды продаж. овместный проект General Motors и SAIC – кроссовер Baojun 530 с момента старта продаж стал пользоваться повышенным спросом и каждый месяц производители фиксировали новые рекорды.

При это кроссовер Baojun 530 продолжает устанавливать рекорды продаж. Как сообщили в пресс-службе марки Baojun, по итогам апреля продажи модели составили 15 тысяч штук, а это оказалось даже больше, чем продажи таких моделей как Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4.

В скором времени автомобиль поступит в продажу на индийском рынке, где будет предлагаться под маркой MG, которая также владеет SAIC.

В Индии кроссовер, который уже заметили на тестах, появится в продаже в 2019 году. Для сборки недорого автомобиля для MG приобрели завод в Индии, где и будет осуществляться серийный выпуск модели.

Сейчас известно, что в Индии Baojun 530 будет доступен с двухлитровым дизельным мотором, а дизайн автомобиль получит в стиле MG.