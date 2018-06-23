Житель Новосибирска продает уникальную коллекцию машинок за 1 млн

Объявление о продаже уникальной и достаточно большой коллекции машинок появилось на сайте Avito.ru.

Уникальную коллекцию уменьшенных копий редких автомобилей, в том числе и те, которые выпускались ограниченным тиражом, выставил на продажу житель Новосибирска.

В объявлении продавец указал сумму 999 000 рублей. За эту сумму новосибирец продает 700 копий автомобилей, а также стеллаж для хранения.

В коллекции автомобили выполнены в масштабе 1:43, а в ней есть не только копии легковых автомобилей, но и автобусов, фур и автомобилей для спецслужб.