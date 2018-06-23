Эксперты составили ТОП-5 самых лучших автомобилей для студентов

Автомобильные эксперты решили подготовить небольшой рейтинг автомобилей, которые по их мнению окажутся лучшими для студентов в качестве первого автомобиля.

Основой для рейтинга стала цена автомобиля, а также недорогие запчасти к ним. Так, на первую строчку ТОП-5 самых лучших автомобилей для студентов опередили четвертое поколение хэтчбека Volkswagen Golf, которое на вторичном рынке можно приобрести по цене до 140 тысяч рублей.

Этот автомобиль обладает стильной внешностью, отмечается как качественный, а двигатель будет экономичным.

Речь идет об 1,4-литровом моторе с отдачей 75 л.с. Также некоторым студентам может подойти Nissan Almera 2000 года выпуска в кузове хэтчбек или седан.

Стоимость автомобиля на рынке подержанных авто достигает 150 тысяч рублей. В пределах от 90 до 120 тысяч можно найти неплохой экземпляр первого поколения Renault Logan, также рекомендуемый экспертами как автомобиль для студентов.

На четвертом и пятом месте составленного speedme рейтинга оказались Mazda 3 2005 года выпуска с ценником от 160 тысяч рублей и Lada 2110, который будет самым оптимальным и дешевым вариантом, ведь ценники на модель с пробегом начинаются от 50 тысяч рублей.