Гибридный автомобиль Chrysler Pacifica теперь отличается особым темным окрасом кузова и оформлением салона.
Микроавтобус Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance Package
23.06.2018 13:09
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В компании Chrysler предлагают для микроавтобуса пакет S Appearance Package, в котором будет темная глянцевая решетка радиатора, цветные акценты в бампераз, рейлинги на крыше и черные 18-дюймовые колёсные диски.
В салоне также будет предлагаться «темное» оформление, а еще будут присутствовать шильдики, указывающие на то, что автомобиль предлагается в исполнении S Appearance Package.
В техническом плане изменений не произойдет и для автомобиля все также предлагается 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель, работающий вместе с двумя электродвигателями.
Мощность установки составляет 260 л.с., а на одной электротяге микроавтобус проедет 53 километра.
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