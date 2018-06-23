Микроавтобус Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance Package

В компании Chrysler предлагают для микроавтобуса пакет S Appearance Package, в котором будет темная глянцевая решетка радиатора, цветные акценты в бампераз, рейлинги на крыше и черные 18-дюймовые колёсные диски.

В салоне также будет предлагаться «темное» оформление, а еще будут присутствовать шильдики, указывающие на то, что автомобиль предлагается в исполнении S Appearance Package.

В техническом плане изменений не произойдет и для автомобиля все также предлагается 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель, работающий вместе с двумя электродвигателями.

Мощность установки составляет 260 л.с., а на одной электротяге микроавтобус проедет 53 километра.