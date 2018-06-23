Кроссовер Renault Duster получил гибридную трансмиссию от ZF

По сути модель стала гибридной за счет гибридной трансмиссий eAMT. Для автомобиля добавили новую роботизированную коробку и электромотор, который был установлен на задней оси.

Такая гибридная трансмиссия разрабатывалась специально для недорогих переднеприводных автомобилей. У кроссовера Renault Duster установлена по сути обычная механическая коробка, только у нее вилки переключения передач и сцепление приводятся автоматикой.

При этом в ZF заявляют, что их разработка позволяет убрать все недостатки роботизированной коробки, в том числе и стоит отметить работу электродвигателя, которая согласована с приводом сцепления, пишет «Мотор.ру».

За счет этой разработки специалистам удалось избавится от рывков при переключении передач. Также электромотор будет помогать во время резкого разгона, либо во время буксировки передних колес.

Пока ZF показала демонстрационный автомобиль, а вот когда гибридная трансмиссия eAMT станет доступна для серийных автомобилей пока не сообщается. При этом специалисты говорят, что такую трансмиссию можно устанавливать и на другие недорогие переднеприводные машины.