Власти Ирландии запретят автомобили с обычными ДВС

Дизельные и бензиновые силовые установки попадут под запрет не скоро, но при этом власти страны намерены стать одной из самых чистых стран в Европе.

Изначально в Ирландии планировали ввести запрет на машины с бензиновыми и дизельными ДВС с 2040 года, однако власти пересмотрели планы и перенесли дату на 2030 год.

Пока речь идет о запрете только машин с обычными ДВС, а вот затронет ли запрет гибридные автомобили пока неизвестно.

Стоит отметить, что Ирландия не первая в мире страна, которая планирует ввести запрет на авто с ДВС.

Ранее власти Германии заявили, что в центры некоторых городов полностью запретят въезжать таким машинам.

Подобное хотят сделать и в Калифорнии, Индии и некоторых районах Китая, причем в КНР готовятся ввести полный запрет на транспортные средства с ДВС.