Buick оценила топовый седан Buick Excelle дешевле Kia Rio и Hyundai Solaris

Автомобиль разрабатывался на новой платформе GM, а его габариты сопоставимы с Kia Rio (Kia K2) и Hyundai Solaris (Hyundai Verna) и составили 4 468/1 765/1 469 мм.

Расстояние между осями 2 611 мм. Моторная гамма седана представлена литровым 116-сильным и 1,3-литровым 107-сильным моторами.

В паре с силовыми установками будет работать пятискоростная механика или вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.

В базовой комплектации для Buick Excelle предусмотрен кондиционер, стеклоподъёмники всех дверей, аудиосистема с 4 динамиками, а также шесть подушек безопасности и другое.

В топовом исполнении предложат комбинированную отделку салона, информационно-развлекательную систему с камерой заднего вида, климатическую установку, шесть подушек безопасности и колесные диски размером 16 дюймов.

Цены на новый Buick Excelle в Китае составляют 83 900 юаней минимум и 99 900 юаней в топовом варианте. В переводе на российский рубль цены составляют от 822 тысяч до 977 тысяч.

При этом Hyundai Solaris (Hyundai Verna) и Kia Rio (Kia K2) оценены в более чем миллион рублей в топовых исполнениях.