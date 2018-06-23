Lamborghini восстановила уникальный спорткар Miura SVR 1974 года‍

Это подразделение специализируется на восстановлении редких автомобилей. Так, Polo Storico официально представило полностью восстановленное спортивное купе Miura SVR, выпущенное в единственном экземпляре в 1974 году.

Чтобы полностью отреставрировать автомобиль специалистам потребовалось более 1,5 года. Во время работ была изучена техническая документация, а это помогло максимально приблизится к оригинальному состоянию машины.

Среди неоригинальных элементов стали иные сидения, четырехточечные сидения, а также съемный каркас безопасности. На восстановленном Miura SVR 1974 года заказчик намерен участвовать в заездах на гоночном треке.

В движение спорткупе приводится 2,9-литровым двигателем, мощность которого составляет 445 лошадиных сил.