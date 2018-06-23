Восстановлением уникального спортивного купе, которое было выпущено в единственном экземпляре, занималось подразделение компании Polo Storico.
Lamborghini восстановила уникальный спорткар Miura SVR 1974 года
Это подразделение специализируется на восстановлении редких автомобилей. Так, Polo Storico официально представило полностью восстановленное спортивное купе Miura SVR, выпущенное в единственном экземпляре в 1974 году.
Чтобы полностью отреставрировать автомобиль специалистам потребовалось более 1,5 года. Во время работ была изучена техническая документация, а это помогло максимально приблизится к оригинальному состоянию машины.
Среди неоригинальных элементов стали иные сидения, четырехточечные сидения, а также съемный каркас безопасности. На восстановленном Miura SVR 1974 года заказчик намерен участвовать в заездах на гоночном треке.
В движение спорткупе приводится 2,9-литровым двигателем, мощность которого составляет 445 лошадиных сил.