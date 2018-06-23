В Сети появилось первое официальное фото седана Aurus Senat‍

На фото показана бронированная версия седана, а сам снимок был опубликован в сообщество Aurus Motors в социальной сети «ВКонтакте».

Как известно, у Aurus Senat будет и гражданская версия, которая появится позднее. Напомним, что седан, лимузин и минивэн впервые показали во время инаугурации президента 7 мая.

При этом их официальная презентация ожидается на автосалоне в Москве в августе этого года. Напомним, что ранее в Сети опубликовано первое «живое» фото салона седана «Кортеж». Также стало известно, когда будет представлен внедорожник проекта «Кортеж».