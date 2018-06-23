Росстандарт 22 июня сообщил о проведении нового отзыва на территории РФ, который затрагивает автомобили Jeep Wrangler.

Как говорится в сообщении ведомства, Jeep отзывает в России 14 внедорожников Jeep Wrangler. В рамках отзыва на сервис отправят внедорожники, которые были проданы в России в период с октября прошлого года.

Причиной отзывной кампании называют ПО, которое не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных вышла из строя.

Из-за этого есть вероятность сохранения заданной скорости при включении нейтральной передачи. Отзывная кампания будет проведена за счет компании.