Новое поколение седана Toyota Century оценили в 11 миллионов рублей‍

Новое поколение Toyota Century было представлено в прошлом году, теперь седан стал доступен для заказа по цене от 19,6 млн йен, что в пересчете составляет 11,3 млн рублей.

Toyota Century является самой старой моделью компании, которая производится с 1967 года и этими автомобилями пользуется даже императорская семья.

Презентация нового Century состоялась в прошлом году на автосалоне в Токио. В этой модели установлена гибридная силовая установка, состоящая из 5,0-литрового V8 мощностью 380 л.с. и электродвигателя. Суммарная отдача агрегата 431 л.с.

В целом Toyota Century рассчитана больше на задних пассажиров, ведь тут установлены раздельные кресла с большим количеством настроек и функцией массажа.

Также в салоне роскошного седана для задних пассажиров уставлен 11,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 20 динамиков.

Для управления всеми функциями доступных для задних пассажиров, между креслами разместили 7-дюймовый сенсорный экран.

В японской компании рассчитывают ежемесячно продавать до 50 единиц Century. Поставки седана на другие рынки в компании пока не рассматривают.