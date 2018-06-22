Корейский автопроизводитель в России построит еще один завод, на котором будет производить двигатели для автомобилей, собираемых на территории РФ.
Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей
22.06.2018 18:12
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Завод будет возведен под Санкт-Петербургом и в него инвестируют около 27 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», такая сумма указана в заявке на заключение специнвестконтракта.
Решение о строительстве завода двигателей было принято в марте. Мощность предприятия будет рассчитана на 150 тысяч моторов в год, причем на нем будут выпускать только бензиновые ДВС объемом 1,6-литра.
Сейчас такой мотор можно встретить на моделях Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta.
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