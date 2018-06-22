BMW отзывает почти 12 тысяч машин в связи с «дизельгейтом»

Немецкий концерн BMW начал проведение отзывной кампании, которая затронет почти 12 тысяч автомобилей, оснащенных специальными устройствами для контроля выброса вредных веществ.

В первую очередь будут отозваны автомобили, оснащенные дизельными силовыми установками. Под отзыв попали автомобили 5- и 7 –серии.

Отзыв организован по требованию Федерального автомобильного ведомства (KBA), а ранее прокуратура Мюнхена провела проверку, в ходе которой было выявлено, что в BMW манипулировали системой очистки выхлопных газов в своих дизельных машинах.