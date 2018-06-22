В 2018 году автозаводы Петербурга выпустили более 150 тысяч машин

В этом году производство автомобилей на предприятиях, расположенных в Санкт-Петербурге, составило более 150 тысяч единиц. Этот результате в сравнении с январем-маем 2017 года оказался лучше на 8%, такие данные приводит «Auto-Dealer-СПб».

Только в мае объёмы производства машин на петербургских предприятиях составил 31 700 автомобилей.

Доля произведенных в Северной столице авто составила 24,1% от общего производства машин в России.

Также в отчете указано, что продажи автомобилей, выпущенных с автозаводов в Петербурге, выросли на 10% в этом году.

Напомним, что на этих предприятиях осуществляется сборка автомобилей Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.