«Делимобиль» расширила свой автопарк тремя тысячами машин‍

Столичная компания «Делимобиль» получила от дилера «Авилон» 3 000 новых седанов Volkswagen Polo. Таким образом, каршеринговый сервис сможет предоставить своим клиентам 6 тысяч автомобилей.

Сумма сделки пока не раскрывается, но за счет такого масштабного расширения автопарка, «Делимобиль» становится самым крупным оператором на рынке.

Напомним, сервис каршеринга позволяет арендовать автомобиль с поминутной оплатой или на сутки.

В цену аренды сразу входит топливо и страховки. Для использования краткосрочной аренды пользователь должен зарегистрироваться в мобильном приложении.