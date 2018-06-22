Московский автопарк каршеринга пополнился сразу тремя тысячами новых автомобилей.
«Делимобиль» расширила свой автопарк тремя тысячами машин
22.06.2018 18:09
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Столичная компания «Делимобиль» получила от дилера «Авилон» 3 000 новых седанов Volkswagen Polo. Таким образом, каршеринговый сервис сможет предоставить своим клиентам 6 тысяч автомобилей.
Сумма сделки пока не раскрывается, но за счет такого масштабного расширения автопарка, «Делимобиль» становится самым крупным оператором на рынке.
Напомним, сервис каршеринга позволяет арендовать автомобиль с поминутной оплатой или на сутки.
В цену аренды сразу входит топливо и страховки. Для использования краткосрочной аренды пользователь должен зарегистрироваться в мобильном приложении.
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