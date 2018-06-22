Infiniti рассказала о новом кроссовере для рынка РФ‍

Российские дилеры премиальной марки начали прием заказов на новый кроссовер Infiniti QX50, который дебютировал в конце прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Кроссовер позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Первые поставки нового Infiniti QX50 на российский рынок запланированы на начало августа.

Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж, однако заявки на модель уже принимают. Для российского рынка новинка будет предлагаться в эксклюзивных версиях Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Все комплектации предложат с двигателем объёмом два литра, специально подготовленном для нашей страны. Мощность силового агрегата составляет 249 л.с., а работать он будет с полноприводной системой.

В начальной комплектации для автомобиля будет доступна система полного привода, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, навигационная система, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю. В салоне автомобиля будет отделка кожей, а также будут присутствовать и элементы из дерева.

В комплектации Luxe уже предложат тонировку задних боковых стекол и двери багажника, рейтинги, панорамную крышу, климат-контроль на три зоны, светодиодные противотуманные фары и другое.

В исполнении Sensory уже будет система кругового обзора, помощник при парковке, дистанционный запуск двигателя, аудиосистема BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 450 Ватт и другое.

Салон в этой комплектации будет выполнен с использованием натуральной кожей Semi-Aniline со вставками из натурального дерева (клен). Вариант Autograph отличается уникальной трехцветной отделкой салона.