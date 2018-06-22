Chevrolet представила новый кроссовер с именем Chevrolet Blazer

Как заявили в компании, это самая новая модель за последние несколько лет и при создании возрожденной модели дизайнеры вдохновлялись спорткаром Chevrolet Camaro.

Внешность Chevrolet Blazer всячески демонстрирует динамичный кроссовер, у которого большая радиаторная решетка, узкие фары и высокий капот.

В новинке отчетливо проглядываются линии, которые есть в Camaro. В спортивном стиле оформлен и салон. В Chevrolet уверяют, что кроссовер создавался для водителя.

Все характеристики автомобиля не раскрываются, но было сказано, что под капотом Blazer будут устанавливать 2,5-литровый бензиновый мотор с 193-сильной отдачей (это будет базовый ДВС), также будет предлагаться 3,6-литровый V6 мощностью 305 л.с.

Эти моторы получили систему непосредственного впрыска и систему «старт-стоп». Трансмиссия у Chevrolet Blazer будет только автоматическая девятиступенчатая.

А вот полный привод для новинки будет предлагаться только в качестве опции и только для некоторых комплектаций. Еще внедорожник оснастят интеллектуальной системой, которая при равномерном движении будет отключать задний мост для экономии топлива.



В списке оснащения Blazer войдет обогрев заднего дивана, подогрев рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль, система дистанционного запуска и беспроводная зарядка для смартфонов. Старт продаж Chevrolet Blazer намечен на следующий год.



