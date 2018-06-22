Новый Ford Focus получил систему распознавания ям на дороге

Новая система для четвертого поколения Ford Focus станет доступна летом этого года на европейском рынке.

Как пишет Autocar, четвертое поколение Ford Focus получит систему, которая будет распознавать ямы и выбоины на дорогах.

Сообщается, что система, входящая в состав опциональной системы адаптивных амортизаторов, должна смягчить езду по разбитым дорогам.

В системе будет использоваться 12 сенсоров, которые будут отвечать за обнаружение выбоин на дорогах еще до того, как автомобиль наедет на них.

Сразу после обнаружения ямы впереди система автоматически настроит амортизатор на максимальную жесткость, а это воспрепятствует слишком глубокому попаданию колеса в выбоину.

Адаптивные амортизаторы для модели будут предложены в качестве опции. На британском рынке их оценили в 650 фунтов стерлингов или около 54 тысяч рублей.