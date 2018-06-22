Компактный BMW 1-Series Sedan все же выбрался за пределы Китая

Во время презентации BMW 1-Series представители компании заявили, что компактный седан создается исключительно для китайского рынка и за его пределами он предлагаться не будет. При этом, вероятно, спрос на модель оказался достаточно высоким, из-за чего руководство компании передумало.

Так, в Мексике был объявлен старт продаж BMW 1-Series Sedan, где он предлагается в двух модификациях. Напомним, что в основе автомобиля располагается платформа UKL, на которой также созданы автомобили MINI и компактвэн BMW 2-серии. Для Мексики модель предлагается с двумя моторами.

Первый двигатель полуторалитровый мощностью 136 л.с., а второй двухлитровый 192-сильный агрегат. Среди трансмиссий для менее мощного двигателя предложат шестискоростной автомат, а для 2,0-литрового мотора будет доступна восьмискоростная автоматическая коробка передач.

В списке оснащенности автомобиля будет светодиодная оптика, колесные диски размером 17 дюймов, климат-контроль на две зоны, а также спортивные кресла, информационно-развлекательная система и другое.

Седан оценили в 489 900 песо или 1,5 миллиона рублей минимум. За самый дорогой вариант дилеры попросят 569 900 песо или 1,77 миллиона рублей.