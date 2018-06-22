Большой седан Kia Quoris нового поколения замечен на тестах

В Сети появился первый снимок флагманского седана нового поколения, который был создан во время тестирования автомобиля K9 известно также как K900 и Quoris в зависимости от рынка.

Большой седан второго поколения был представлен в этом году в Корее, где он известен как К9. Также весной представили и американскую версию, которые появится до конца года и носит там название К900.

Также автомобиль под названием Quoris появится и в России, только пока точные даты выхода не названы. При этом недавно седан в камуфляже снова был замечен на тестах, причем с некоторыми особенностями.

Предполагается, что на тесты компания вывела автомобиль в новой версии, который получил черные колесные диски, а такие не предлагаются для модели.

Вероятно, замеченный прототип это некая «спортивная» модификация автомобиля. Также есть предположение, что испытания проходит гибридная версия.