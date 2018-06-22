Названы самые популярные подержанные SUV в больших городах РФ

Российские аналитики подготовили рейтинг, в который вошли самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках.

Основой для рейтинга стали данные по продажам автомобилей за пять месяцев этого года. в списке оказалось шесть моделей авто, которые являются самыми продаваемыми на вторичном рынке в 15 городах с населением более 1 млн человек.

Среди таких автомобилей оказались: Chevrolet Niva, Toyota RAV4, LADA 4×4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X5. Сразу в шести городах лидирует внедорожник Шевроле Нива. Автомобили этой модели с пробегом чаще всего покупают в Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже и Казани, где продажи оказались в пределах от 196 до 447 единиц.

В Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Челябинске предпочитают кроссоверы Toyota RAV4, а в Новосибирске самым популярным кроссовером с пробегом стал Honda CR-V (523 шт.).

Российский внедорожник LADA 4×4 стал самым востребованным на вторичном рынке Волгограда (217 шт.) и Ростова-на-Дону (141 шт.).

Жители Северной столицы чаще всего покупают подержанные Volkswagen Tiguan (722 ед.), а в Москве оказался популярным кроссовер BMW X5.