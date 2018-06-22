Китайская Baidu впервые испытала беспилотные машины на шоссе

На скоростной трассе китайская корпорация Baidu испытала сразу два своих автомобиля, оснащенных беспилотными технологиями. В марте компания Baidu получила разрешение от властей Пекина на тесты беспилотников по 33 дорогам общей протяженностью 105 километров.

Ранее автомобили компании, оснащенные беспилотными технологиями уже стали участниками демонстрационного заезда.

В частности, Baidu создает аппаратно-программный комплекс для беспилотников, который получил название Apollo.

Стоит отметить, что в проекте Apollo участвует около 50 мировых компаний, и благодаря применению нейронных сетей беспилотные автомобили станут безопаснее.

Что касается испытаний беспилотным машин на шоссе, то это первые официальные тесты Baidu в Китае, однако конкретно о самих тестах компания данных не приводит.

Источник