На скоростной трассе китайская корпорация Baidu испытала сразу два своих автомобиля, оснащенных беспилотными технологиями. В марте компания Baidu получила разрешение от властей Пекина на тесты беспилотников по 33 дорогам общей протяженностью 105 километров.
Китайская Baidu впервые испытала беспилотные машины на шоссе
22.06.2018 07:55
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Ранее автомобили компании, оснащенные беспилотными технологиями уже стали участниками демонстрационного заезда.
В частности, Baidu создает аппаратно-программный комплекс для беспилотников, который получил название Apollo.
Стоит отметить, что в проекте Apollo участвует около 50 мировых компаний, и благодаря применению нейронных сетей беспилотные автомобили станут безопаснее.
Что касается испытаний беспилотным машин на шоссе, то это первые официальные тесты Baidu в Китае, однако конкретно о самих тестах компания данных не приводит.
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