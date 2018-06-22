Японская компания Toyota на территории США запатентовала новую технологию, которая предназначена для беспилотных автомобилей.

Так, стало известно, что Toyota сделает беспилотный автомобиль с велосипедными педалями.

В патенте, созданном компанией, указано, что в автомобилях с автопилотом будут установлены педали, которые предлагается крутить пассажирам для того, чтобы подзарядить аккумуляторы.

Отмечается, что подобная технология может оказаться полезной в автомобилях системы райдшеринга – чем интенсивнее пассажиры будут крутить педали, тем больше энергии будет регенерировано, а это уменьшит стоимость поездки.