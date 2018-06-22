Японская компания Toyota на территории США запатентовала новую технологию, которая предназначена для беспилотных автомобилей.
Toyota сделает беспилотный автомобиль с велосипедными педалями
22.06.2018 07:40
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Так, стало известно, что Toyota сделает беспилотный автомобиль с велосипедными педалями.
В патенте, созданном компанией, указано, что в автомобилях с автопилотом будут установлены педали, которые предлагается крутить пассажирам для того, чтобы подзарядить аккумуляторы.
Отмечается, что подобная технология может оказаться полезной в автомобилях системы райдшеринга – чем интенсивнее пассажиры будут крутить педали, тем больше энергии будет регенерировано, а это уменьшит стоимость поездки.
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