Кроссовер Volvo XC90 нового поколения получит автопилот

Шведский автопроизводитель уже начал разработку новое поколения кроссовера Volvo XC90, который появится в продаже уже в 2021 году.

Как сообщают зарубежные источники, новый кроссовер Volvo XC90 в 2021 году получит автопилот четвертого поколения.

Система автоматического управления четвертого поколения позволит кроссоверу самостоятельно передвигаться по дорогам без участия водителя.

При желании водитель сможет отключить автопилот и взять управление на себя. Впрочем, отдельно отмечается, что уже сейчас руководство компании ведет переговоры с властями США, чтобы получить разрешение на полностью автономную езду.

Напомним, что сейчас в автомобилях Volvo устанавливается полуавтоматическая система Pilot Assist, которая доступна за дополнительную плату. Эта система способна взять управление автомобилем на скорости до 130 км/ч.