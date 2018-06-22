Шведский автопроизводитель уже начал разработку новое поколения кроссовера Volvo XC90, который появится в продаже уже в 2021 году.
Кроссовер Volvo XC90 нового поколения получит автопилот
22.06.2018 07:11
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Как сообщают зарубежные источники, новый кроссовер Volvo XC90 в 2021 году получит автопилот четвертого поколения.
Система автоматического управления четвертого поколения позволит кроссоверу самостоятельно передвигаться по дорогам без участия водителя.
При желании водитель сможет отключить автопилот и взять управление на себя. Впрочем, отдельно отмечается, что уже сейчас руководство компании ведет переговоры с властями США, чтобы получить разрешение на полностью автономную езду.
Напомним, что сейчас в автомобилях Volvo устанавливается полуавтоматическая система Pilot Assist, которая доступна за дополнительную плату. Эта система способна взять управление автомобилем на скорости до 130 км/ч.
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