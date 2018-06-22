В Европе на смену Toyota Avensis придет новый седан Toyota Camry

Как известно, Toyota Avensis сняли с производства и продажи его больше не будут осуществляться на территории США и Европы.

На территории США, впрочем, как и в Европе, модель заменит Avensis новое поколение седана Toyota Camry, причем в Европе последний не продавался с 2005 года. Для европейского рынка седан Toyota Camry новой генерации будет предлагаться только в гибридной модификации.

Напомним, что гибридная установка автомобиля представлена 2,5-литровым двигателем мощностью 178 л.с. и электромотором с отдачей 120 л.с.

Суммарная отдача силовой установки составит 211 л.с. В минимальной комплектации седана будет 10 подушек безопасности, светодиодная оптика, стояночный тормоз, подогрев переднего ряда сидений, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и другое.

В более дорогих комплектациях предложат пакет безопасности Toyota Safety Sense P и системы помощи водителю. Цены и комплектации на автомобиль будут названы позднее.