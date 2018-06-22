Эксперты назвали самые качественные автомобили в мире‍

В опросе участвуют автовладельцы, которые пользуются свои новым автомобилей больше 90 дней и на основе их ответов определяются надежные и ненадежные авто.

В опросе зарубежное агентство учитывает огромное количество факторов, автовладельцы даже указывают насколько удобные опции их автомобилей.

Рейтинг создается на основе индекса количества выявленных проблем в первые три месяца эксплуатации на 100 автомобилей и тут чем меньше обращений, тем лучше.

Наилучшими в новом списке стали автомобили марки Genesis, у которых 66 проблем на 100 машин. Второе и третье место у Kia и Hyundai с результатом 72 и 74 проблем.

В сравнении с прошлым годом качество своих авто повысили марки Mazda, Mitsubishi Cadillac и Lexus, которые поднялись в рейтинге выше.

При этом британские премиальные автомобили Jaguar, Land Rover оказались в самом низу рейтинга, у машин этих дорогих марок рейтинг оказался 148 и 160 обращений на 100 авто соответственно.