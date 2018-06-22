Первые автомобили Mercedes-Benz на новом заводе, расположенном в Подмосковье, будут выпущены уже в 2019 году, о чем сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Первый Mercedes-Benz сойдет с российского конвейера в начале 2019 года
22.06.2018 06:50
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По словам губернатора, уже в начале следующего года будет запущена конвейерная линия, что соответствует графику. Сообщается, что строительство завода идет по графику.
Напомним, что инвестиционный контракт по выпуску легковых автомобилей немецкой марки был подписан еще в феврале прошлого года.
Строительство завода стартовало в начале лета прошлого года. В проект Daimler AG инвестирует более 250 миллионов евро.
В следующем году с конвейера нового предприятия в Московской области начнут сходить автомобили Mercedes-Benz Е-Класса, а в дальнейшем там организуют сборку GLE, GLC и GLS.
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