Первый Mercedes-Benz сойдет с российского конвейера в начале 2019 года

Первые автомобили Mercedes-Benz на новом заводе, расположенном в Подмосковье, будут выпущены уже в 2019 году, о чем сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, уже в начале следующего года будет запущена конвейерная линия, что соответствует графику. Сообщается, что строительство завода идет по графику.

Напомним, что инвестиционный контракт по выпуску легковых автомобилей немецкой марки был подписан еще в феврале прошлого года.

Строительство завода стартовало в начале лета прошлого года. В проект Daimler AG инвестирует более 250 миллионов евро.

В следующем году с конвейера нового предприятия в Московской области начнут сходить автомобили Mercedes-Benz Е-Класса, а в дальнейшем там организуют сборку GLE, GLC и GLS.