Уже сейчас разработан единый стандарт для технологии, которая позволит сделать цифровые ключи для автомобилей.
Ключи для автомобилей уже с 2019 года могут стать цифровыми
21.06.2018 21:43
35 0
Консорциум Car Connectivity (CCC) заявил, что ключи для автомобилей уже с 2019 года могут стать цифровыми.
В этот консорциум входят крупнейшие автопроизводители и производители электроники в мире, которые совместно разработали единый стандарт для технологии цифрового ключа.
Такой ключ позволит не только открывать двери в машине, но и запускать двигатель, причем все это можно будет делать с помощью смартфона.
Вместе с тем технология еще и позволит идентифицировать пользователей. Планируется, что уже в первом квартале следующего года такое решение будет готово к массовому использованию.
Комментарииcomments powered by HyperComments