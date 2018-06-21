Уже сейчас разработан единый стандарт для технологии, которая позволит сделать цифровые ключи для автомобилей.

Консорциум Car Connectivity (CCC) заявил, что ключи для автомобилей уже с 2019 года могут стать цифровыми.

В этот консорциум входят крупнейшие автопроизводители и производители электроники в мире, которые совместно разработали единый стандарт для технологии цифрового ключа.

Такой ключ позволит не только открывать двери в машине, но и запускать двигатель, причем все это можно будет делать с помощью смартфона.

Вместе с тем технология еще и позволит идентифицировать пользователей. Планируется, что уже в первом квартале следующего года такое решение будет готово к массовому использованию.