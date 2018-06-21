В Калининграде стартовал выпуск грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу‍

Как сообщает пресс-служба российского предприятия, на площадке завода приступили к сборке коммерческого автомобиля Hyundai HD65 по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Это уже вторая модель из серии HD, которая собирается по полному циклу.

В ноябре 2017 года на «Автоторе» начали производство модели Hyundai HD78. Кабины для грузовиков производят и окрашивают на одной линии.