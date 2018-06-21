«Автотор» в Калининграде начал производить грузовик Hyundai HD65 в режиме полного цикла.
В Калининграде стартовал выпуск грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу
21.06.2018 22:53
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Как сообщает пресс-служба российского предприятия, на площадке завода приступили к сборке коммерческого автомобиля Hyundai HD65 по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Это уже вторая модель из серии HD, которая собирается по полному циклу.
В ноябре 2017 года на «Автоторе» начали производство модели Hyundai HD78. Кабины для грузовиков производят и окрашивают на одной линии.
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