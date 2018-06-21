Китайский кроссовер Lifan X70 стартовал на российском рынке в апреле этого года и с момент его выхода на рынок наблюдается положительная динамика продаж.

В итоге уже в мае новый Lifan X70 стал новым бестселлером марки на рынке России, который разошелся тиражом в количестве 527 единиц.

В апреле объём проданных единиц модели составил 110 штук.

Второй самой востребованной моделью марки стал Myway, а третий результат показал Х50.

В целом Lifan в России продала 1 327 автомобилей в мае, что на четыре процента больше, чем годом ранее.