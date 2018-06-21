Компания Porsche купила 10% акций марки Rimac‍

Porsche приобрела 10% акций хорватской компании Rimac, известной своими электрокарами, которые обладают рекордными характеристиками среди электрических автомобилей.

В Женеве в 2018 году Rimac представила свою новую модель электрокара C_Two, которая получила карбоновый кузов и силовую установку мощностью 1914 л.с. и 2300 Нм крутящего момента.

Разгон гиперкара до первой сотни осуществляется за 1,85 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч. Вес автомобиля – 1 950 кг, а запаса хода хватит на преодоление 650 км.

Тираж модели Rimac C_Two ограничен 150 экземплярами, а стоимость одного составляет 2,1 миллиона долларов или 121 миллион рублей. При этом весь тираж электрических гиперкаров Rimac распродала за три недели.