Немецкий автопроизводитель решил купить десятую часть акций компании Rimac, которая занимается разработкой электрических гиперкаров.
Компания Porsche купила 10% акций марки Rimac
21.06.2018 22:55
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Porsche приобрела 10% акций хорватской компании Rimac, известной своими электрокарами, которые обладают рекордными характеристиками среди электрических автомобилей.
В Женеве в 2018 году Rimac представила свою новую модель электрокара C_Two, которая получила карбоновый кузов и силовую установку мощностью 1914 л.с. и 2300 Нм крутящего момента.
Разгон гиперкара до первой сотни осуществляется за 1,85 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч. Вес автомобиля – 1 950 кг, а запаса хода хватит на преодоление 650 км.
Тираж модели Rimac C_Two ограничен 150 экземплярами, а стоимость одного составляет 2,1 миллиона долларов или 121 миллион рублей. При этом весь тираж электрических гиперкаров Rimac распродала за три недели.
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